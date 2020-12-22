محرز يبحث عن الإنتقام ويتلقى أخبارا سارة

سيكون الدولي الجزائري، رياض محرز، سهرة اليوم على موعد مع مُلاقاة آرسنال، في مُنافسة كأس الرابطة الإنجليزية، في مباراة يسعى فيها لاسترجاع بريقه، بعد تراجع مُستواه مؤخرا.

وكشفت وسائل الإعلام البريطانية، بأن الجناح الطائر، سيكون أساسيا بصفة شبه مؤكدة، في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

ويأمل اليساري اللعب من البداية، من أجل التألق أولا، ومن أجل الانتقام ثانيا من الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الغانرز.

وكانت العلاقة بين قائد الخضر، والتقني الإسباني الذي كان مُساعدا لـ”بيب” سيئة، وهو ما يجعل الجزائري راغبا في الرد عليه.

ويواجه أرتيتا، خطر الإقالة في حالة التعرض لهزيمة جديدة، وهو الذي يُحقق نتائج كارثية مع أبناء العاصمة لندن، هذا الموسم.