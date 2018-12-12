محرز يبحث عن الصدارة وبلفوضيل يسعى للتأهل إلى اليوروبا ليغ

تتجه أنظار عشاق المستديرة أمسية اليوم الأربعاء، إلى ملعب الإتحاد الذي سيحتضن مواجهة مانشستر سيتي أمام هوفنهايم الألماني في إطار الجولة السادسة من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ويسعى محرز لتحقيق الفوز في مباراة من أجل التأهل على راس المجموعة السادسة، خصوصا أن السيتي يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط فقط عن منافسه أولمبيك ليون الذي سينتقل إلى أكرانيا لمواجهة فريق شختار دونيسك.

فيما سيكون فريق هوفنهايم الألماني أمام مهمة صعبة عندما ينتقل إلى مدينة مانشستر لمواجنهة رفقاء محرز بحثا على قطع تأشيرة التأهل إلى منافسة اليوروبا ليغ.