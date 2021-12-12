محرز يبدي إندهاشه من هدف بلايلي الخرافي و يعلّق  عليه !

أبدى نجم الكرة الجزائرية رياض محرز إنبهاره من الهدف الخرافي لزميله في المنتخب الوطني الاول المشارك في منافسة كأس العرب يوسف بلايلي.

وقال محرز في “الفيديو” الذي نشره المسؤولون عن تطبيق “فايبر” خلال الحفل التكريمي للفائزين اليوم “بلايلي شيخ البالون.. ما شاء الله عليه “.

كما قام محرز بمداخلة مع القائمين على التطبيق اليوم رغم إنشغالاته الكبيرة مع فريق مانشيستر سيتي في منافسة رابطة الأبطال ومباريات البريمرليغ.

وكان تطبيق “فايبر” المملوك لشركة راكوتين اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل والمكالمات قد وقّع على عقد إشهاري مع قائد الخضر.

يذكر، أن رياض يملك علاقة جيدا مع بلايلي، في المنتخب الأول وهو الثنائي الذي يعوّل عليه جمال بلماضي في الكان المقبل.