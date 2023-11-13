محرز يبدي اعجابه بميسي وبن عرفة ويثني على براهيمي وأوناس

كشف قائد الخضر، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، أسماء بعض اللاعبين، الذين يعتبرهم من أفضل المراوغين بالنسبة له.

وقال محرز، في حوار لصحيفة “ليكيب”: “اللاعبين المراوغين الذين يعجبونني، هناك ميسي، وحاتم بن عرفة”.

كما أضاف: “بن عرفة، كان جد قويا في المراوغات، وبالنظر لامكانياته، ومهاراته، كان يستحق مشوار أفضل”.

وتابع رياض محرز: “حتى نحن الجزائريين نملك مواهب خارقة، على غرار ياسين براهيمي، كما أحب كثيرا الامكانيات التي يتمتع بها آدم أوناس”.