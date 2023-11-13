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الرياضة

محرز يبدي اعجابه بميسي وبن عرفة ويثني على براهيمي وأوناس

بقلم كريم تيغرمت
محرز يبدي اعجابه بميسي وبن عرفة ويثني على براهيمي وأوناس
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كشف قائد الخضر، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، أسماء بعض اللاعبين، الذين يعتبرهم من أفضل المراوغين بالنسبة له.

وقال محرز، في حوار لصحيفة “ليكيب”: “اللاعبين المراوغين الذين يعجبونني، هناك ميسي، وحاتم بن عرفة”.

كما أضاف: “بن عرفة، كان جد قويا في المراوغات، وبالنظر لامكانياته، ومهاراته، كان يستحق مشوار أفضل”.

وتابع رياض محرز: “حتى نحن الجزائريين نملك مواهب خارقة، على غرار ياسين براهيمي، كما أحب كثيرا الامكانيات التي يتمتع بها آدم أوناس”.

رابط دائم : https://nhar.tv/VFOG8
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