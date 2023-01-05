محرز يبدي تحمسه لمواجهة تشلسي في البريمرليغ

استغل الدولي الجزائري رياض محرز فرصة مباراة فريقه مانشستر سيتي وتشلسي في قمة “البريمرليغ” اليوم بتقديم رسالته الخاصة.

ونشر محرز، اليوم الخميس، عدد من الصور الخاصة به عبر “ستوري” في صفحته الرسمية على “انستغرام” ،مشيرا إلى تحمسّه الكبير للعب المواجهة أساسيا.

إلى جانب ذلك، نشرت قناة “سبور تي في” الفرنسية القائمة الأساسية المفترض آن يعتمد عليها المدرب بيب غوارديولا.

وقالت أن غوارديولا سيعتمد على “الفنّان” رياض محرز في الهجوم رفقة كل من برناردو سيلفا، هالاند و غريليش.

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