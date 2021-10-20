محرز يبدي تضامنه مع مناصر مانشستر سيتي

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تضامنه مع احد انصار الفريق، عقب مباراتهم أمام كلوب بروج.

ونشر رياض محرز، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، جاء فيها: “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وجاء هذا التعليق من قائد الخضر، بعد البيان الذي نشرته إدارة السيتي، والذي أعلنت من خلاله عن تعرض أحد أنصار الفريق لاعتداء عقب مواجهة كلوب بروج.

يذكر أن رياض محرز، قاد ناديه مانشستر سيتي، للفوز أمام كلوب بروج، ضمن رابطة الأبطال، بنتيجة 5-1، من خلال تسجيله لثنائية.

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