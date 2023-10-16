محرز يبدي دعمه لأبناء فلسطين ويوجه رسالته الخاصة

أبدى قائد الخضر رياض محرز تضامنه الكبير اتجاه القضية الفلسطينية مجددا، خلال تصريحه عقب مواجهة منتخب مصر اليوم. بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ووجه رياض محرز رسالة خاصة للشعب الفلسطيني، قائلا أثناء خروجه من الملعب “أنا حزين كل يوم للفلسطينيين ما علينا إلا الدعاء لهم في صلاتنا”.

و جدد رياض محرز دعمه الكبير للقضية الفلسطينية و خاصة أبناء غزة الذي اغتصبهم أبناء صهيون في الحرب الدامية.

وكان محرز قد اعلن تضامنه قبل اسابيع دعمه لأبناء غزة. عبر صفحته الرسمية على منصة “x” رفقة عدد من النجوم مثل كريم بن زيمة و البقية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti