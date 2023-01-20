محرز يبدي ردة فعل قوية :”القتال حتى النهاية”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بعد قيادته مانشستر سيتي للفوز أمام توتنهام وتألقه اللافت للانتباه.

ونشر محرز عدد من الصور له في أفضل لقطاته في المباراة، كما علّق على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “القتال حتى النهاية”.

وكان قائد الخضر قد توج افضل لاعب في المباراة، حسب الاعلام البريطاني، بفضل تسجيله ثنائية و منحه تمريرة حاسمة.

يذكر، أنّ رياض عاد الى مستواه المعهود منذ مباراة تشلسي، التي حسمها سابقا لصالح “السيتيزنس”.

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