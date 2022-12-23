محرز يبدي سعادته بإنجازه الجديد مع مانشستر سيتي

ابدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة اثر قيادة فريقه مانشستر سيتي للإطاحة بالغريم ليفربول وبلوغ ربع نهائي كأس كاراباو.

وقال محرز في منشور له عبر صفحته الرسمية على “تويتر” عقب المباراة المثيرة :”تقدّم مبكّر.. إلى الجولة المقبلة”.

كما قال مهاجم الخضر في تصريح له لقناة “سكاي سبورتس” بعد اللقاء “من الجيد مساعدة الفريق و تسجيل الأهداف، كنا جيّدين واستحقينا الفوز”.

وأردف الفنّان “الفريق كان خصما قويا، لكننا مستعدون لتحقيق انطلاقة جيّدة”.

وختم رياض كلامه عن المنافس المقبل “سنرى من سيكون المهم هو فوزنا أمام تشلسي و ليفربول”.

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