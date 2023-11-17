محرز يبدي سعادته بالتواجد مع عشاقه في موزمبيق

استغل الدولي الجزائري رياض محرز تواجد في مدينة مابوتو في موزمبيق، أين أخذ عدد من الصور مع الأطفال العاشقين والمتابعين لمشواره الكروي.

وعاش رياض محرز لحظات فريدة من نوعها، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، اليوم الجمعة، حيث قال فيها :”بعد التدريبات”. أين كان ينتظر فيه عشاقه.

ويبدو أن قائد الخضر، يتواجد في حالة جيدة، ومعنويات مرتفعة قبل موعد مواجهة موزمبيق في الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026.

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