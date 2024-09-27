محرز يبرر أسباب الهزيمة أمام القادسية

تحدث نجم المنتخب الوطني، ونادي الأهلي، رياض محرز، عن أسباب الخسارة التي تلقاها فريقه، اليوم الجمعة، أمام القادسية.

بهدف دون رد، في إطار مواجهة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وصرح، رياض محرز، لوسائل الإعلام السعودية، بعد نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف دون رد:”لست سعيد بهذه الخسارة لأنني أريد تحقيق الإنتصارات دائما”.

وأضاف المتحدث:”نواجه أمور صعبة في الفترة الحالية، وعلى الجميع بذل مجهودات سواء اللاعبين أو الطاقم الفني، وحتى إدارة الفريق”.

وتابع ذات المتحدث:”الأهلي لايملك الدعم الكبير مثل الأندية الكبيرة الأخرى، لكن يجب ان نتماسك ونعود لنتجاوز هذه الأزمة”.