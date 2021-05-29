محرز يبرز دعم والده له في بداية مشواره الكروي

استذكر الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بداياته مع كرة القدم، مبرزا دعم والده له.

وكشف محرز، في حوار خاص لقناة “أر أم سي”: “في البداي كنت لاعب يسار، كنت صغير السن، ونحيفا”.

وأضاف قائد الخضر: “كنت أسمع أبي خلف السياج، وهو يطالبني بالبروز، ومنح تمريرة جيدة، وقبل انطلاق المباراة كان يقفز فوق السياج ليربط حذائي”.

وتابع رياض محرز: “عندما كنت صغيرا، كنت دائما الأقوى، كلما مرت السنوات، كلما قلت في نفسي بإمكاني الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

يذكر أن رياض محرز، سينشط سهرة اليوم رفقة ناديه مانشستر سيتي، نهائي رابطة أبطال أوروبا، في مواجهة تشيلسي الإنجليزي.