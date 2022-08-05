محرز يبرز علاقته المميّزة مع فودين في مانشستر سيتي

نشر الدولي الجزائري رياض محرز عبر ستوري له، اليوم الجمعة، صور له في تدريبات مانشستر سيتي رفقة زميله فيل فودين قبل ساعات من انطلاق منافسة “البريمرليغ”.

وأكّد محرز علاقته الجيّدة مع فيل فودين، الذي يستعد لتجديد عقده مع “السيتيزنس” براتب خيالي. رغم الجدل الذي صنعه وسط الاعلام البريطاني.

كما وجّه محرز رسالة خاصة لإدارة مانشستر سيتي يطالب فيها بطريقته الخاصة بتجديد عقد المهاجم الشاب والإحتفاظ بخدماته.

يذكر. أن “الفناّن” الجزائري جدد عقده مع مانشستر سيتي، في وقت سابق.

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