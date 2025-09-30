محرز يبصم على أرقام استثنائية في أبطال آسيا

يتجه قائد “الخضر” رياض محرز، لكتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسة دوري أبطال آسيا، التي أهدى لقبها في النسخة الماضية، لناديه الأهلي السعودي.

وبفضل هدفه أمس الاثنين، في مرمى نادي الدحيل القطري. في المباراة التي انتهت على وقع التعادل الايجابي، بنتيجة 2-2، نجح محرز، في المساهمة بالأهداف للمباراة 13 من أصل 15 في دوري الأبطال.

وأبرز موقع “سوفاسكور”، في هذا الصدد أن نجم مانشستر سيتي الانجليزي. بصم على 19 مساهمة تهديفية كاملة في 15 مباراة.

كما أشار الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، إلى أن محرز. يملك 19 مساهمة تهديفية في 13 مباراة من أصل 15 خاضها مع الأهلي في المنافسة الآسوية. بواقع 11 هدفا و8 تمريرات حاسمة.