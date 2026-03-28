محرز يبصم على أرقام استثنائية مع “الخضر”

بصم قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، على أرقام مميزة واستثنائية على الصعيد الدولي رفقة التشكيلة الوطنية، خلال آخر 12 شهرا.

ونجح محرز، أمس الجمعة، في تسجيل هدف من “سباعية” المنتخب في مرمى غواتيمالا، في اللقاء الودي الذي جرى بإيطاليا، ليعزز وصافته لقائمة أفضل هدافي “الخضر” تاريخيا بـ 38 هدفا، وعلى بُعد 8 خطوات من صاحب الصدارة إسلام سليماني.

وحسب منصة “سوفاسكور” المختصة في الأرقام والاحصائيات. فإن نجم الاهلي السعودي، خاض مع المنتخب الوطني 14 مباراة في آخر 12 شهرا، ساهم خلالها بـ 10 أهداف.

حيث أشار المصدر ذاته، في تغريدة على منصة “إكس”، إلى أن محرز، سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كما أنه يحتاج لـ 93 دقيقة من أجل المساهمة في كل هدف. وتحصل الدولي الجزائري، على تقييم 7.55، من طرف المنصة المختصة.