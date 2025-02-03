محرز يبصم على أرقام مبهرة في دوري أبطال أسيا

بصم الدولي الجزائري رياض محرز على أرقام رهيبة في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، رفقة ناديه الأهلي السعودي الذي واجه نادي السد القطري، في القمة الكروية التي جرت، الاثنين، بملعب جاسم بن حمد .

وكشفت وسائل إعلام سعودية أرقام رياض محرز في المباراة التي انتهت (3-1) لصالح الأهلي. مؤكدةً أنه أكثر من ساهم في الأهداف بـ10 مساهمات (4 أهداف ، 6 تمريرات حاسمة).

كما أكدت المصادر ذاتها أن قائد الخُضر هو أكثر لاعب مساهمةً بالأهداف في تاريخ نادي الأهلي خلال نسخة واحدة من المنافسة الآسيوية، ليتوج نفسه “ملك البطولة”.

وساهم محرز في مباراة الاثنين أمام السد بهدف، وتمريرة حاسمة قدمها للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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