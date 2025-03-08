محرز يبصم على أرقام مميزة هذا الموسم

انفرد قائد “الخضر” ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري “روشن” ودوري أبطال آسيا، على حد سواء.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء، بأن محرز، هو الاكثر صناعة للفرص في دوري “روشن” السعودي، بواقع 69.

كما أوضح المصدر نفسه إلى أن الدولي الجزائري، هو الأكثر صناعة للفرص في دوري أبطال آسيا للنخبة، بـ 30.

للإشارة فإن محرز، يملك 25 مساهمة تهديفية في 33 مباراة خاضها هذا الموسم. حيث سجل 5 أهداف وصنع أخرى خلال 23 لقاء في دوري “روشن”.

بينما لعب في دوري أبطال آسيا، 9 لقاءات، سجل فيها 6 وصنع 7 أخرى. الأمر الذي جعله ينفرد بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية بـ 13، إلى جانب كونه ثاني أفضل هداف في وأفضل ممرر حسام، في ذات المنافسة.