محرز يبصم على رقم تاريخي في دوري روشن

بات الدولي الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، واحداً من أبرز صناع اللعب في تاريخ دوري روشن السعودي.

وفي سابقة لم يشهدها الدوري منذ اعتماد قاعدة بيانات “سوفاسكور” الإحصائية في موسم 2016-2017. أصبح الدولي الجزائري أول لاعب ينجح في صناعة 20 فرصة محققة للتسجيل على الأقل في موسمين مختلفين.

ففي موسم 2023-2024، صنع محرز 22 فرصة محققة، ليُعلن نفسه أحد أخطر صناع اللعب في المسابقة. ولم يكن ذلك موسمه الاستثنائي الوحيد.

إذ عاد في موسم 2024-2025 ليُثبت أن ما قدّمه لم يكن صدفة. وتمكن لاعب الخُضر من صناعة 20 فرصة محققة أخرى. في مشهد يجسد الثبات في المستوى، والرغبة المستمرة في التأثير وصناعة الفارق.

هذا الإنجاز لا يظهر فقط ثبات المستوى، بل يكشف عن عقلية نجم لا يرضى إلا بالقمة. رغم انتقاله إلى أجواء مختلفة وتحديات جديدة بعد تجربة أوروبية حافلة.