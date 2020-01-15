محرز يبصم على رقم قياسي جديد في أوروبا

الرياضة
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محرز يبصم على رقم قياسي جديد في أوروبا
بقلم كريم.تيغرمت

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كسر الأرقام القياسية، في الدوري الإنجليزي، ومختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رياض محرز، لرقم قياسي جديد، على المستوى الأوروبي.

ويأتي هذا باحتلال قائد الخضر، للمركز الثالث في أوروبا، كأكثر اللاعبين، تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء، منذ موسم 2017-2018، برصيد 10 أهداف.


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