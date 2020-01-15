محرز يبصم على رقم قياسي جديد في أوروبا

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كسر الأرقام القياسية، في الدوري الإنجليزي، ومختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.
وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رياض محرز، لرقم قياسي جديد، على المستوى الأوروبي.
ويأتي هذا باحتلال قائد الخضر، للمركز الثالث في أوروبا، كأكثر اللاعبين، تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء، منذ موسم 2017-2018، برصيد 10 أهداف.
رياض @Mahrez22 ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية موسم 2017-2018 بإجمالي 10 أهداف 🥅⚽️🚀
🔵 #السيتي pic.twitter.com/aMOdd3IV84
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 15, 2020
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