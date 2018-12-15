محرز يبصم على مشاركة سيئة أمام إيفرتون !

بصم اللاعب الجزائري لفريق مانشستر سيتي رياض محرز على مشاركة سيئة في مباراة اليوم أمام فريق إيفرتون في إطار الجولة الـ17 من البريمرليغ.

وفاز فريق السيتي بنتيجة 3-1 أمام فريق إيفرتون بأقدام كل من غابريال خيسوس بثنائية في الدقائق الـ19 والـ50، قبل أن يعود البديل رحيم ستيرلينغ ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ69.

وفشل رياض محرز في زيارة شباك الفريق الزائر بالرغم من الفرصة الذهبية التي أتيحت له في الدقيقة الـ39 عندما حول كرة على الطائر ناحية الحارس الإنجليزي بيكفورد الذي تصدى لمحاولة رياض بصعوبة.

وإضطر المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإخراج رياض محرز في الدقيقة الـ75 وتعويضهبزميله البلجيكي كيفن ديبروين.