محرز يبعث برسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية :”اللعب على الوقت ليس جيّدا”

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز عن دعمه الكامل لزميله إسلام سليماني، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن التردد الذي يبديه بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية في الالتحاق بالمنتخب الوطني.

وقال محرز في حوار مع “ايكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، “أنا إلى حدّ ما أؤيد إسلام، كل شخص حر في قراره، لكن إن كنت تشعر بانتمائك للجزائر، فعليك أن تأتي وتُمثّل بلدك وتدافع عن الراية الوطنية، أما إذا لم تكن تشعر بأنك جزائري، فمن الأفضل أن تصرّح بذلك من البداية، اللعب على الوقت ليس أمرًا جيدًا، لا بالنسبة للاعبين ولا للجماهير التي تنتظر”.

كما أكد قائد “الخضر” أن الاختيار العاطفي لا يزال حاضرًا في قرارات بعض اللاعبين، رغم الإغراءات الكروية والضغوطات المهنية “أؤكد، أنه لا تزال هناك اختيارات نابعة من القلب. في السابق كان الأمر أصعب، أما اليوم فقد أثبتنا أنه يمكن للاعب أن ينضمّ إلى منتخب إفريقي ويصل في الوقت ذاته إلى أكبر الأندية في العالم. لم يعد من الضروري الانتظار حتى التوقيع مع نادٍ كبير للانضمام إلى منتخب إفريقي. اللاعبون أثبتوا ذلك”.

وتأتي تصريحات محرز في سياق الجدل الدائر حول تردد بعض المواهب الجزائرية الشابة المتألقة في أوروبا بشأن تمثيل المنتخب الوطني والتصريح الأخير لمهاجم الخضر سابقا إسلام سليماني الذي صنع جدلا كبيرا.