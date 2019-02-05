“محرز” يبعث برسالة مُشفرة لغوارديولا !!

بعث النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” برسالة مُشفرة لمدربه الإسباني في فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا”.

ونشر محرز صورة له من تدريبات السيتيزن على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” سهرة اليوم الثلاثاء.

وأرفق نجم الخضر الصورة التي وضعها بعبارة:”حافظ على الإبتسامة” في رسالة واضحة لمدربه الكاتلوني.

ويُعاني “محرز” في الآونة الآخيرة من الجلوس على مقاعد البدلاء ماجعله يُعبر عن وضعيته النفسية بطريقته الخاصة.