محرز يبعث رسالة قوية لساني

بعث النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” برسالة دعم قوية لزميله في فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “ليروى ساني”.

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الدولي الألماني، والمتمثلة في قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليُمنى.

ونشر “محرز” صورة “ساني على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس.

وأرفق الصورة التي وضعها بعبارة:”نكسة صغيرة ولكنك ستعود أقوى أخي بلا شك”.