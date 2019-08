محرز يبعث رسالة قوية لساني

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الدولي الألماني، والمتمثلة في قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليُمنى.

ونشر “محرز” صورة “ساني على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الخميس.

وأرفق الصورة التي وضعها بعبارة:”نكسة صغيرة ولكنك ستعود أقوى أخي بلا شك”.

A little setback but you will come back stronger bro, no doubt. 💙 @LeroySane19 pic.twitter.com/vYsBdZ1jTx

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 8, 2019