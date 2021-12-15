محرز يبعث رسالة مؤثرة لأغويرو

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، دعمه الكبير لزميله السابق، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعد إعلان هذا الأخير اعتزاله كرة القدم.

ونشر محرز، اليوم الأربعاء، تغريدة على حسابه الخاص على “تويتر” مخاطبا من خلالها أغويرو، قائلا: “واحد من بين الأفضل”.

كما أضاف: “شكرا لك على كل شيء، اعتني بنفسك جيدا يا أخي”. وأرفق محرز هذه التغريدة بصور له رفقة أغويرو.

وتأتي هذه العبارات التي نشرها رياض محرز، بعد إعلان سيرجيو أغويرو، اليوم الأربعاء، رسميا اعتزاله كرة القدم لمشاكل صحية.

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وأعلن النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم نهائيا.

في حين عقد أغويرو، مؤتمرا صحفيا، بملعب “كامب نو”، أين صرح باكيا: “قررت التوقف عن لعب كرة القدم، وهو قرار صعب جدا”. كما أضاف: “اتخذت القرار بعد مشاكل صحية، الطاقم الطبي أعلمني بضرورة التوقف عن اللعب، واتخذت قراري النهائي قبل 10 أيام”.

وأدلى سيرجيو أغويرو، بهذه الكلامات، بحضور لاعبي برشلونة، وكامل إدارة الفريق، بالإضافة لمدربه السابق بيب غوارديولا.

يذكر أن الأطباء، اكتشفوا مؤخرا، معاناة أغويرو، من مشاكل في القلب، والتي ستشكل خطورة على حياته في حال مواصلته اللعب.

وتعرض النجم الأرجنتيني، سيرجو أغويرو اللاعب الجديد لنادي برشلونة الإسباني، للإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا، والذي خضع له أغويرو، أثبت بأن حالته ايجابية.

وخض المستقدم الجديد للنادي الكتالوني، لفحوصات أخرى عن طريق “بي سي آر”، في انتظار الكشف عن النتائج بهدف التأكد من حالته الصحية.

ويأتي هذا، بعد أيام قليلة عن ترسيم انتقال سيرجيو أغويرو، من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى فريق برشلونة الإسباني.وكان قد أعلن نادي برشلونة وبصفة رسمية، ضمه للأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعقد يستمر الى غاية موسم 2023/2022، في صفقة انتقال حُر قادما من مانشستر سيتي.

ويمثل “الكون” إضافة نوعية للقاطرة الأمامية للبارصا، والتي سيُنشطها من هنا فصاعدا رفقة صديقه ومواطنه ليونيل ميسي.