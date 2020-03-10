محرز يبقى الحل في “السيتي” في ظل صيام سترلينغ عن التهديف !

لا تزال فلسفة “بيب غوارديولا” محيرة للجميع، خاصة أنه في كل مرة يغير تشكيلة الفريق مما أثر على مردود بعض اللاعبين.

ولعل أبرز المشاكل هي عدم الاعتماد الكلي على النجم الجزائري “رياض محرز”، الذي بلغة الأرقام يقدم موسم كبير.

في حين يثق كليا في اللاعب الإنجليزي “رحيم سترلينغ” الذي لم يسجل أي هدف من شهر ديسمبر الماضي.

فكان آخر هدف سجله “سترلينغ” أمام “وولفبرهامبتون” يوم 27 ديسمبر الماضي في كل المسابقات.

أم آخر تمريرة حاسمة له في الدوري الإنجليزي فكانت يوم 21 ديسمبر الماضي أمام “ليستر سيتي”.