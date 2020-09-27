محرز يبلغ مباراته رقم 200 في مواجهة ليستر سيتي

الرياضة
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محرز يبلغ مباراته رقم 200 في مواجهة ليستر سيتي
بقلم كريم تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، المعنية بمواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة الثالثة من البريمرليغ.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الذين سيبدأ بهم المدرب غوارديولا هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض محرز.

وتحمل هذه المواجهة طعم خاص، للدولي الجزائري، حيث سيواجه فريقه السابق، في المباراة رقم 200 له في البريمرليغ.

ويعول بيب غوارديولا، على مهارات رياض محرز، للإطاحة بالضيف ليستر سيتي، قصد تعزيز رصيدهم من النقاط.


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