محرز يتألق بتمريرة حاسمة في ودية الأهلي أمام تيرول

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، أساسياً مع نادي الأهلي السعودي في المباراة الودية التي جمعته بفريق تيرول النمساوي.

وذلك ضمن تحضيرات النادي السعودي لمنافسات الموسم الجديد 2025/2026.

ودامت مشاركة لاعب الخضر في هذه المواجهة، لمدة 63 دقيقة، قدّم خلالها تمريرة حاسمة أسفرت عن تسجيل هدف فريقه الأول، في الدقيقة الـ35.

بعرضية متقنة من خارج منطقة عمليات المنافس باتجاه زميله، إيبانيز، الذي حولها لهدف التقدم لصالح الأهلي.

و بذلك يؤكد رياض محرز، جاهزيته الفنية وعودته القوية بعد فترة من التوقف.

أداء محرز اللافت أعاد الطمأنينة لأنصار ناديه، الذين يعولون عليه كثيرًا هذا الموسم لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.