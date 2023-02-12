محرز يتألق.. خطوة واحدة تفصله عن تحطيم رقما قياسيا في البريمرليغ

إقترب الدولي الجزائري رياض محرز من تحطيم رقم قياسي في البريمرليغ بعد تألق الملفت للإنتباه في مباراة أستون فيلا.

ووصل رياض محرز إلى رقم الدولي الإيفواري ديديه دروغبا كأفضل لاعب إفريقي يعتبر ممرّرا حاسما في البطولة الإنجليزية بـ 55 أسيست.

ويبتعد قائد الخضر عن خطوة فقط، للإنفراد بالصدارة، ويمتلك إمكانية تجسيد ذلك على أرض الواقع بحكم أن سيلعب عدد كبير من المباريات الرسمية مستقبلا.

يذكر . أن رياض منح أسيست لرفيقه رودري صاحب الهدف الأول. كما سجّل الهداف الثاني لـ “السيتيزنس” عن طريق ضربة جزاء مساهما في الفوز بثلاثية.

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