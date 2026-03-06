محرز يتألق في “داربي” جدة ويقود الأهلي لإسقاط الاتحاد بثلاثية

قاد الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، ناديه الأهلي لتحقيق فوز مهم على حساب الاتحاد بنتيجة 3-1، في قمة الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وشارك محرز أساسياً في المواجهة وقدم أداءً مميزاً، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 59، في وقت كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، ليمنح الأفضلية لناديه ويفتح الطريق نحو تحقيق الانتصار.

وواصل نجم “الخضر” تألقه خلال اللقاء قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 86، بعد أداء قوي توّجه بالحصول على تنقيط 8.4 كأفضل لاعب في المباراة.

هذا الانتصار مكن الأهلي من مواصلة تصدر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة، بعد فوز مهم على أحد أبرز منافسيه هذا الموسم.

من جهته، شارك الدولي الجزائري الآخر حسام عوار أساسياً مع الاتحاد، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 68، حيث اكتفى بتنقيط متوسط بلغ 6.4 ولم يقدم الإضافة المنتظرة.

وعلى صعيد الأرقام هذا الموسم، خاض رياض محرز ما مجموعه 31 مباراة في مختلف المنافسات مع الأهلي، بواقع 20 مباراة في دوري روشن، و7 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مباراتين في كأس الملك ومثلهما في كأس السوبر.

وسجل نجم “الخضر” 4 أهداف في الدوري و3 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري وتمريرتين حاسمتين في دوري الأبطال، إلى جانب تمريرة حاسمة في كأس الملك و3 تمريرات حاسمة في كأس السوبر.