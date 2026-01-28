محرز يتألق مجددًا ويقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية نظيفة

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، تألقه في دوري روشن السعودي، اليوم الأربعاء، بعدما قاد فريقه الأهلي لتحقيق فوز عريض على حساب الاتفاق بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الـ19 من المنافسة.

وبصم لاعب الخضر على تمريرة حاسمة في الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 17، بعدما قدّم كرة متقنة لزميله توفي إيفان الذي افتتح باب التسجيل، مؤكّدًا مرة أخرى قيمته الفنية ودوره المحوري في المنظومة الهجومية للأهلي.

وشارك محرز أساسيًا في اللقاء، وقدم أداءً مميزًا طيلة أطوار المباراة، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 85، حيث نال تنقيطًا قدره 9، نظير مردوده الجيد وتحركاته المؤثرة على الجهة اليمنى.

وبهذا الأسيست، رفع قائد المنتخب الوطني رصيده هذا الموسم في دوري روشن إلى 4 تمريرات حاسمة وهدفين، خلال 14 مباراة خاضها بقميص الأهلي، ليواصل المساهمة بانتظام في نتائج فريقه.

ويؤكد هذا الأداء المستقر أن محرز يسير بخطى ثابتة رفقة الأهلي، في موسم يسعى فيه النادي للمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وسط إشادة جماهيرية متواصلة بما يقدمه نجم الخضر من لمسة فنية وخبرة كبيرة.