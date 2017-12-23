محرز يتألق.. وليستر يتعادل ضد اليونايتد

تعادل فريق “ليستر سيتي” ضد ضيفه “مانشستر يونايتد” سهرة اليوم السبت بهدفين لهدفين في الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبصم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على تمريرة حاسمة في هذا اللقاء الذي إحتضنه ملعب “الكينغ باوور ستاديوم”.

حيث قاد “الأشقر” هجمة مُعاكسة للفريق الأزرق ليُراوغ جسديا لاعبُ “الشياطين الحمر” ويُقدم كرة على طبق لزميله “فاردي”.

الذي منح التقدم لفريقه في الدقيقة 27 قبل أن يقلب أشبال “مورينيو” النتيجة بثُنائية “ماتا” في الدقيقتين 40 و60 على التوالي.

وقاد محرز أغلب هجمات فريقه لكنه لم يجد المُساندة اللازمة من زملائه إلى حين الدقيقة 94 أين عدل “ماغوير” النتيجة.

وبهذه التمريرة وصل محرز إلى التمريرة الحاسمة 4 هذا الموسم إضافة إلى 5 أهداف أيضا في “البريمرليغ”.

وللتذكير فإن الدولي الجزائري الأخر “إسلام سليماني” جلس على دكة البدلاء طيلة أطوار المواجهة.