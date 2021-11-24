محرز يتألق ويقود السيتي لهزم باريس سان جيرمان

قاد سهرة اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الانجليزي للفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال5 من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا جرت بملعب الاتحاد وانتهت ب2-1.

وشارك رياض محرز أساسيا كما قدم مواجهة في المستوى وساهم في الهدف الثاني للسيتي الذي سجله غابريال خيسوس في الدقيقة ال76.

وكان كيليان مبابي قد تقدم للباريسيين في الدقيقة ال50 في حين عدل رحيم ستيرلينغ للسيتي في الدقيقة ال63.