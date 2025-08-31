محرز يتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي كأس خادم الحرمين

حجز نادي الأهلي السعودي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما أمطر شباك العربي بخماسية نظيفة في مواجهة الدور الـ32 من المسابقة.

في مباراة شهدت تألقًا هجوميًا لافتًا، وغيابًا لافتًا في المقابل للنجم الجزائري رياض محرز عن لوحات التسجيل والصناعة.

وافتتح المهاجم توني التسجيل في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، واضعًا الأهلي في المقدمة. بعدها، أضاف لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلوت الهدف الثاني بطريقة جميلة، حيث باغت الجميع بتسديدة مباشرة من كرة ثابتة سكنت الشباك في الدقيقة 51.

تواصلت السيطرة الأهلاوية، ليعزز فهد الرشيدي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يعود توني للتألق مجددًا، مسجلًا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و90+3، ليُكمل ثلاثيته الشخصية ويقود فريقه لانتصار عريض.

توني بهذا الأداء رفع رصيده إلى خمسة أهداف في أربع مباريات فقط مع الأهلي هذا الموسم، ليؤكد قيمته كمهاجم حاسم في مختلف المسابقات، سواء في دوري روشن، كأس السوبر أو كأس الملك.

ورغم انطلاقة الأهلي المثالية، إلا أن رياض محرز لم يكن ضمن قائمة المساهمين تهديفيًا، حيث شارك أساسيًا حتى الدقيقة 79، دون أن يتمكن من التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة.

تقييمه النهائي بحسب موقع Sofascore بلغ 6.6، وهو تنقيط يعكس أداءً متوسطًا في ظل الأداء الجماعي العالي للفريق. للمباراة الثانية تواليًا بعد غيابه عن مواجهة نيوم في الجولة الأولى من الدوري، جعل منه محورًا للانتقادات من طرف بعض المتابعين الذين ينتظرون منه أدوارًا أكبر في قيادة مشروع الأهلي الطموح هذا الموسم.