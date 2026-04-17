محرز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة ناديه الأهلي

حقق الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم الجمعة، تأهلا مستحقا لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة رفقة ناديه الأهلي السعودي، بعد الفوز في مواجهة ربع النهائي أمام المنافس جوهو دارول الماليزي، بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة التي إحتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة، مشاركة لاعب الخضر أساسيا في اللقاء، ولغاية الدقيقة 72 من الشوط الثاني، وبصم على مردود إيجابي طيلة الدقائق التي خاضها بنيله تنقيط 7.0.

وبهذا التأهل يكون رياض محرز، قد قاد ناديه لنصف النهائي الثاني تواليا من المنافسة الآسياوية، بعد التتويج باللقب الموسم الماضي، كما بصم لاعب المان سيتي السابق على تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين من أصل 9 لقاءات في المنافسة.

وسيواجه محرز رفقة ناديه الأهلي في الدور نصف النهائي، نادي فيسل كوبي الياباني، بوم الثلاثاء المقبل.