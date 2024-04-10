محرز يتابع مواجهة البياسجي و البارصا من مدرجات “حديقة الأمراء”

سجل اللاعب الدولي الجزائري ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، اليوم الأربعاء، حضوره في مدرجات ملعب حديقة الأمراء بمدينة باريس، لمتابعة مواجهة ذهاب الدور ربع نهائي رابطة الأبطال، بين باريس سان جيرمان و برشلونة.

واستغل رياض محرز، فترة تواجده بمسقط رأسه لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، لمتابعة هذه المواجهة. حيث نشر لاعب الخضر، اليوم الأربعاء، عبر خاصية “الستوري” فيديو قصير وثق فيه لحظات تواجده في ملعب حديقة الأمراء لمتابعة مواجهة البياسجي والبارصا، والتي انتهت بتفوق النادي الكاتالوني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.