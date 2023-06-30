محرز يتجه للبقاء مع السيتي لموسم آخر على الأقل

كشفت وسائل إعلام فرنسية. اليوم الجمعة. عن إقتراب لاعب المنتخب الوطني. ونادي مانشستر سيتي. رياض محرز، من البقاء في صفوف فريقه.

وحسب نقله موقع “SPORT FR” الفرنسي، اليوم الجمعة، عن موقع “فوت ميركاتو”، فإن المدرب بيب غوارديولا، لاينوي التفريط في خدمات لاعبه رياض محرز.

رغم إمتلاك اللاعب محرز، عرض ضخم من نادي الأهلي السعودي، وخاصة بعد رحيل متوسط ميدان الفريق إلكاي غاندوغان نحو برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

كما أوضح ذات المصدر، أن نجم الخضر محرز، يبقى خيار مهم بالنسبة لغوارديولا، رغم عدم إعتماده عليه كثيرا هذا الموسم بصفة أساسية كثيرا.