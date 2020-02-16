محرز يتجه للرحيل “مجانا” عن “السيتي”

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أنه يمكن للاعبي “مانشستر سيتي”، الرحيل مجانا عن الفريق الإنجليزي لأن النادي انتهك بنودا صريحة في عقودهم.

وأكدت ذات المصادر، أن اللاعبين يستطيع وضع الإدارة أمام حلين: الأول الرحيل مجانا في الصائفة والثاني تحسين عقودهم من أجل البقاء.

وقال جون” مهرزاد” المحامي الشهير الذي يمثل لاعبين ومدربين وأندية أوروبية: ” السيتي خرق عقود لاعبيه بشكل أساسي”.

وأضاف: “يمكنهم من الرحيل عن النادي أو السعي للحصول على شروط مالية أفضل للبقاء”.

وتابع: “يمكن للاعبي السيتي أن يزعموا أن عقودهم تم انتهاكها، وأن يفسخوها ويتحولون لصفقات مجانية في الصيف المقبل”.