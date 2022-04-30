محرز يتجه لمجاورة بن ناصر في الميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن إهتمام أيسي ميلان الإيطالي بنجم المنتخب الوطني رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم السبت، عن عزم الملاك الجدد للروسونيري “إنفستكورب” التعاقد مع نجم السيتي محرز.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن صندوق الإستثمارات البحريني “إنفستكورب”، سيقوم برصد حوالي مبلغ 100 مليون أورو لتعاقدات الميركاتو الصيفي.

وأبرز إهتمامات الفريق التعاقد مع نجم الخضر رياض محرز، بعد ضمان صفقة مدافع ليل بوتمان واقتراب مهاجم ليفربول أوريجي.

كما أكدت صحيفة “توتو سبورت” أن صفقة إنتقال محرز للميلان ستكون بمثابة الهدية من الملاك الجدد لفريق الميلان التي سيقدموها لمشجعي الفريق.