محرز يتحدى “أرسنال” في أول مباراة بعد جائحة “كورونا” !

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، وستكون الأنظار موجهة لملعب الإتحاد سهرة اليوم الأربعاء.

سيستضيف “مانشستر سيتي” نادي “أرسنال” في أول مباراة بعد “الكورونا”، أين سيعول “غوارديولا” على “محرز” من أجل الإطاحة بتلميذه “أرتيتا”.

يذكر أن “أرتيتا” كان المساعد الأول لـ “غوارديولا” وكان دائما ما يقدم نصائحه لـ “محرز”.

في نفس السياق، يريد التلميذ التفوق على الأستاذ، خاصة أن “أرتيتا” يسعى لإثبات نفسه في مباراة ستلعب من دون جمهور.

استئناف “البريميرليغ” سيكون تحضير مناسب لـ “مانشستر سيتي ” قبل استئناف دوري الأبطال ومواجهة “ريال مدريد” في إياب الثمن النهائي.

مباريات اليوم:

مانشستر سيتي – أرسنال (20:15).