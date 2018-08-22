“محرز” يتحدى “الباباراتزي” ويتجول بسيارة قيمتها 4 ملايير!

ظهر الدولي الجزائري، رياض محرز رفقة شقيقه الأصغر وبعض من أصدقائه، وهو بصدد دخول فندق “ذو لاوري هوتيل”، بمدينة “مانشستر”.

وتحدى اليساري الساحر مُصوري “الباباراتزي”، على طريقته الخاصة، ساعيا للظهور أمامهم بشكل واضح، عكس مايقوم به غالبية نجوم كرة القدم.

ووصل اللاعب الجديد لـ”مانشستر سيتي” للفندق السالف ذكره، على متن سيارة “Bentley Bentayga” الراقية والتي يصل سعرها لـ160 ألف جنيه.

وأشارت “الدايلي ستار” بأن الجناح السابق لـ”ليستر سيتي”، ظهر في حالة “فرح شديد”، مما يوحي بتأقلمه بأجواء الحياة في “مانشسر”.