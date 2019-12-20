محرز يتحدى الجميع ويُوجه رسالة لـ “غوارديولا”

أبدى النجم الجزائري “رياض محرز” عن رغبته الكبيرة في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانيةّ.

وقال “محرز” في تصريحات لصحيفة “الصن” البريطانية: “أريد أن أصل للمستوى الذي قدمته مع ليستر سيتي عندما توجت بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ”.

وأضاف: “لهذا السبب نحن نلعب كرة القدم، ولهذا السبب أنا هنا في مانشستر سيتي، لدينا ذلك الطموح وأريد العودة إلى ذلك المستوى، أنا أشعر أنني بحالة جيدة”.

وتابع: “شعور خاص أن تتواجد ضمن قائمة أفضل 30 لاعب في العالم وتنافس على جائزة الكرة الذهبية”.