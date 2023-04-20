محرز يتحدى “تويتر” ويردّ عليهم بطريقته الخاصة

ردّ الدولي الجزائري رياض محرز على إدارة “تويتر” بطريقته الخاصة غرضها السخرية بعد حذف الشارة الزرقاء من صفحته الرسمية.

وقال رياض محرز في منشور له عبر ذات الصفحة عقب القرار المفاجئ من قبل إدارة إيلون ماسك “لقد فقدتها بالفعل مرة واحدة، لن أخاف من امتلاكها مجدّدا، أنا لا أدفع الثمن لهذه الأفكار الغريبة”.

يذكر، ان مهاجم الخضر كان قد انظم إلى قافلة النجوم مثل كريستيانو رونالدو ومبابي والبقية. التي اشترطت عليهم إدارة “تويتر” دفع 8 دولار شهريا للحصول عل الشارة الزرقاء.

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