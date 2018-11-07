محرز يتحدى “شختار” ومواجهة ثأرية بين “اليوفي” و”اليونايتد” في دوري الأبطال !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء للعديد من المباريات المثيرة والبعض منها سيكون حاسما لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون بـ “تورينو” ، اين يحل “مانشستر يونايتد” ضيفا على نادي “جوفنتوس” وعينه على إعادة الاعتبار والثأر من خسارة مباراة الجولة الثالثة.

فسيكون أشبال “مورينيو” على موعد مع مباراة ثارية في وقت يريد رفقاء “كريستيانو رونالدو” مواصلة سيطرتهم الأوروبية.

بالنسبة للجريح “ريال مدريد” الذي يعيش أوقات صعبة في الفترة الأخيرة، يريد تنفس الصعداء مرة أخرى عندما يحل ضيفا على نادي فيكتوريا بلزن.

كما أكد المدرب المؤقت “سولاري”، أن فريقه جاهز لهذه المباراة و “المادريديستا” يريدون رؤية البرازيلي “فينسيوس” كأساسي.

في نفس السياق، يريد رفقاء “محرز” تكرار فوزهم على شختار الأوكراني ولكن هذه المرة على ملعب “الاتحاد”، في مباراة سيشارك فيها النجم الجزائري كأساسي بنسبة كبيرة.

محرز يريد بداية عهد جديد في دوري الأبطال، وفتح عدداه مع “السيتي” في المباريات الأوروبية.

و فيما يلي مباريات اليوم:

فالنسيا – يونغ بويز (18:55)

سيسكا موسكو – روما (18:55)

بايرن ميونيخ – آيك اثينا (21:00)

بنفيكا – أجاكس (21:00)

جوفنتوس – مانشستر يونايتد (21.00)

مانشستر سيتي – شختار دونتسيك (21:00)

ليون – هوفينهايم (21:00)

فيكتوريا بلزن – ريال مدريد (21:00)