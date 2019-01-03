محرز يتحدى صلاح في مباراة الموسم !

ستتجه الأنظار سهرة اليوم الخميس إلى ملعب “الإتحاد” أين يستضيف “مانشستر سيتي” نادي “ليفربول” في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وستكون المباراة مثيرة ومهمة للفريقين كما لا تقبل القسمة على إثنين خاصة بالنسبة لرفقاء “محرز” المطالبون بتحقيق الانتصار وتقليص الفارق.

وحسب ما ذكرته الصحف البريطانية، فإن “محرز” سيشارك كبديل سهرة اليوم ولن يكون لاعبا أساسيا غير أن كل الأمور يمكنها أن تحدث في آخر لحظة خاصة في حالة عدم جاهزية “دي بروين”.

في نفس السياق، فإن الجزائري يريد التعويض على ما أخفق فيه في مباراة الذهاب عندما ضيع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة في “أنفيلد” وضيع بذلك الفوز على فريقه.

من جهة أخرى، ستكون المواجهة عربية خالصة بين النجم الجزائري “رياض محرز” والمصري “محمد صلاح”.