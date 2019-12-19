محرز يتحدى “مانشستر يونايتد” في نصف نهائي كأس الرابطة

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الرابطة المحترفة عن مواجهة مثيرة بين “مانشستر يونايتد” وضيفه “مانشستر سيتي”.

وسيسعى رفقاء “محرز” للثأر من خسارتهم في مباراة البطولة وذلك عندما يواجهون الشياطين الحمر من أجل التأهل للنهائي والحفاظ على لقبهم.

كما أن الفرصة ستكون مواتية للنجم الجزائري “رياض محرز” ليؤكد علو كعبه بل ليثبت للمرة الألف أنه أحد أفضل اللاعبين في “إنجلترا”.

من جهة أخرى، سيواجه “ليستر سيتي” نادي “أستون فيلا” في المباراة الثانية لهذا الدور.