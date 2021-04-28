محرز يتحدى مبابي ونيمار في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباراة الذهاب بين “مانشستر سيتي” و”باريس سان جيرمان” في نصف نهائي دوري الأبطال.

رفقاء النجم الجزائري “محرز” يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في حديقة الأمراء والخطو خطوة نحو النهائي.

في حين ستكون الأنظار موجهة لقائد الخضر الذي سيخوض مباراة خاصة أمام “البياسجي” وفي المدينة التي ترعرع فيها.

ويقدم “رياض” أداءً كبيرا في الفترة الأخيرة ويعتبر النجم الأول في تشكيلة “غوارديولا” الذي سيعول عليه للإطاحة بـ “البياسجي”.

كما أثنى المدرب “بوكيتينو” كثيرا على النجم الجزائري، واصفا إياه باللاعب العالمي القادر على تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة.

في نفس السياق، “نيمار” و”مبابي” سيكونان بمثابة السم القاتل لدفاع “السيتي” ويريدان التأهل للمرة الثانية على التوالي لنهائي التشامبينز.

وحذر “بيب غوارديولا” من خطورة هذا الثنائي، مؤكدا أنه لن يستطيع إيقافهما طوال الـ 90 دقيقة وعلى لاعبيه أن يكونوا حذرين.

التشكيلة المحتملة:

مانشستر سيتي : إيدرسون، والكر، ستونز، دياز، كانسيلو، رودريغو، غوندوغان، بيرناردو سيلفا، محرز، دي بروين، فودين.

باريس سان جيرمان : نافاس، فلورينزي، ماركينوس، كيبمبي، ديالو، فيراتي، غاري، باريديس، دي ماريا، مبابي، نيمار.

مباراة اليوم:

باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي (20:00)