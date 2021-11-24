محرز يتحدى ميسي في صراع دوري الأبطال

يستضيف فريق مانشستر سيتي أمسية اليوم الأربعاء نظيره باريس سان جيرمان بملعب الإتحاد في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة وحيدة، على بعد نقطة من النادي الباريسي الذي يحتل المركز الثاني.

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

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