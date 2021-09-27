محرز يتحدى ميسي وباريس سان جيرمان

ظهر الدولي الجزائري، رياض محرز، واثقا من نفسه قبل القمة التي ستجمع بين ناديه مانشستر سيتي ونظيره باريس سان جيرمان، سهرة يوم غد الثلاثاء، في ثاني جولات رابطة الأبطال الأوروبية.

وتحدث صاحب القدم اليُسرى السحرية عن مُلاقاته ليونيل ميسي وبقية نجوم “البي أس جي” قائلا :”باريس تقريبا لديهم نفس الفريق، لقد أضافوا ميسي وبعض الأسماء الأخرى”.

ليواصل في سياق مُتصل :”هذا الموعد كبير، وأنا أريد أن ألعب فيه كالعادة، وأساهم في تحقيق فريقي للفوز، سندخل من أجل الحصول على النقاط الثلاث وتكرار سيناريو الموسم الماضي”.