محرز يتحول إلى “Batman”.. !!

استغل الدولي الجزائري، رياض محرز، تواجده بالجزائر، لإجراء حصة تصوير خاصة بمتعامل الهاتف النقال “جازي”، تحضيرا لإطلاق عرض إشهاري جديد.

الجلسة التصوير، التي جرت السبت المنصرم، والتي دامت ساعة ونصف، تعد الأولى لمحرز، رفقة شركة “جازي”، هنا بالجزائر، منذ تعاقده مع العلامة.

حيث تم تصوير الإعلان السابق لنجم المنتخب الجزائري، رياض محرز، رفقة متعامل الهاتف النقال “جازي”، في فرنسا.

وظهر نجم الخضر، في صورة أحد شخصيات الرسوم المتحركة “بات مان”، عبر أحد الرسومات الخاصة بهذه الجلسة التصويرية.

واستغل محرز هذه الفرصة، لزيارة المقر الجديد لشركة “جازي”، كما أخذ بعض الصور التذكارية رفقة معجبيه من عمال الشركة.