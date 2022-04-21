محرز يترك رسالة وداع مؤثرة للاعبي أكاديمية سارسال

ترك الدولي الجزائري رياض محرز رسالة وداع للاعبين الشبّان في اكاديمية سارسال المتواجدة. في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

كما قال مهاجم مانشيستر سيتي عبر تغريدة له اليوم “الفايسبوك” :”شكرا سارسيل” كما نشر صورة له رفقة ناشيء الأكاديمة متمنيا لهم مشواره طيب في كرة القدم.

كما أرفق قائد الخضر. صورة له رفقة اللاعبين مع العلم الوطني الجزائري ليؤكد حبّه لبلده الأصل.

وكان محرز قد زار نادي مسقط رأسه بالضاحية الباريسية. أين قدّم الدعم المعنوي للمسؤولين واللاعبين.

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